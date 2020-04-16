«А вот тут у нас Алиночка». Синицина показала Загитову вне льда

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала в своем Instagram ролик с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Он был сделан во время шоу «Art on Ice» в Швейцарии.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.