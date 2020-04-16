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Фигурное катание

16 апреля 2020, 20:40

«А вот тут у нас Алиночка». Синицина показала Загитову вне льда

Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала в своем Instagram ролик с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Он был сделан во время шоу «Art on Ice» в Швейцарии.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.

@victoria_sinitsina делится воспоминаниями с шоу «Art on Ice» 2020 ??

Публикация от teamzagitova (@teamzagitova)

Алина Загитова
Виктория Синицина
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