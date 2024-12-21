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Фигурное катание

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Сотникова — о решении ISU допустить россиян к отбору на Олимпиаду: «Наконец-то мы дождались этого!»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Российская фигуристка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

— Главная новость последних дней: ISU допустил российских фигуристов в нейтральном статусе к квалификации на Олимпиаду-2026. Это прорыв для индустрии?

— Конечно. Наконец-то мы дождались этого момента!

— Можно назвать Олимпиаду-2014, когда вы выиграли золотую медаль, главным моментом вашей карьеры?

— Да. Спортсмен ради этого и живет, чтобы дойти до главного старта своей жизни — и еще там собраться и показать хорошие прокаты.

Аделина Сотникова. «Не удивлюсь, если через пару лет я буду в шоке от того, что фигуристы вытворяют на льду». Сотникова — об итогах ЧР и допуске на Олимпиаду

Фигурное катание
Аделина Сотникова
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