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Фигурное катание

Сегодня, 13:03

Сотникова поздравила Костомарова с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Оксаночка, мы с вами! Молимся! Рома все выдержит! Ты очень сильная и вся твоя семья! Рому с днем рождения! Крепкого здоровья, терпения! Все будет хорошо, верим!» — написала Сотникова под постом Оксаны Домниной в соцсетях.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти фигуриста, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Фигурное катание
Аделина Сотникова
Роман Костомаров
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