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Фигурное катание

Сегодня, 19:22

Аделина Сотникова выступит на «Битве школ» по фигурному катанию в Москве

Даниил Аршавский
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Фигуристка Аделина Сотникова выступит с показательным номером на четвертом этапе «Битвы школ» в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского спорта.

Четвертый этап командных юношеских соревнований среди участников от 6 до 13 лет пройдет 25-26 января, Сотникова выступит в первый день.

«Мне очень нравится атмосфера, которая царит на «Битве школ»: все на площадке говорит о том, что это крупный и взрослый турнир, но при этом кругом одни ребятишки. Но стоит отдать должное — у каждого участника соответствующий серьезный настрой, говорящий об их стремлении к победе, что напоминает личную подготовку к крупным соревнованиям. Моя школа тоже принимала участие в кубке, поэтому есть что-то в том, что я тоже буду выступать с номером», — цитирует Сотникову ТАСС.

В Кубке Московского спорта принимают участие команды более 20 школ фигурного катания, включая ЦСКА, «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академию «Ангелы Плющенко».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аделина Сотникова
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