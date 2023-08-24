Аделия Петросян чаще других фигуристов проверялась РУСАДА в 2023 году

Российская фигуристка Аделия Петросян четыре раза тестировалась РУСАДА с начала 2023 года, сообщает ТАСС.

16-летнюю спортсменку чаще других фигуристов проверяли на допинг в этом году. По три раза в 2023-м прошли тесты Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Александр Самарин. Всего Российское антидопинговое агентство за первые cемь месяцев года протестировало 57 фигуристов.

Петросян является победительницей финала Кубка России сезона-2022/23. После аннулирования результатов Камилы Валиевой на чемпионате России в 2022 году она переместилась с четвертого места на третье и стала бронзовым призером соревнований.