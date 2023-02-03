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Фигурное катание

Сегодня, 16:50

Адвокат Калинов рассказал, что грозит тренеру, который приставал к несовершеннолетней фигуристке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может грозить работнику ледовой арены одного из торговых центров в Москве, который обвиняется в домогательствах несовершеннолетней фигуристки.

Сообщалось, что сотрудники полиции установили, что преступное действие 45-летний тренер совершил 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь незамедлительно сообщили об этом в полицию.

«Тренеру грозит наказание по части 4 статьи 132 уголовного кодекса за действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы. Как правило, по такой статье лицо сразу берется под стражу, практически всегда обвинительные приговоры. Возбуждение такого дела в данном случае, я полагаю, что это, скорее всего, реальный срок. Минимальный — 12 лет, по России это стандартная практика», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

Следователи устанавливают возможных потерпевших от действий мужчины. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: «Газета.Ru».
Фигурное катание
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