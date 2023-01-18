Адвокат Калинов рассказал, какой срок грозит мошенникам, обманувшим фигуристку Тарасову

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов ответил на вопрос, какой срок грозит мошенникам, обманувшим серебряного призера Олимпиада-2022 Евгению Тарасову.

«Я уверен, что преступников найдут. Лишь бы этим своевременно и тщательно занялись сотрудники полиции. Преступникам будет грозить ответственность по статье за мошенничество в крупном размере, так как сумма ущерба более 250 тысяч рублей. Если было бы больше миллиона, то им бы грозило до десяти лет, но по части 3 статьи 159 УК наказание грозит до шести лет лишения свободы.

По данной части статьи 159 УК РФ скорее всего преступникам, если их поймают, дадут условный срок, что было бы невозможно, если бы человек был обманут на сумму более миллиона рублей. Там была бы часть 4 по статье 159 и до десяти лет лишения свободы. По части 4 обычно реально сажают, по части 3 можно при грамотной тактике защиты легко уйти на условных срок поэтому преступники берут такие суммы», — приводит «Газета.Ru» слова Калинова.

Сегодня, 18 января, стало известно о том, что банковские мошенники похитили 780 тысяч рублей у фигуристки Тарасовой. Аферисты позвонили спортсменке под видом следователя и работника Центробанка и заявили, что на ее имя оформлено несколько кредитов.