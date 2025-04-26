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Фигурное катание

Сегодня, 20:10

Адвокат Медовикова заявил, что мать фигуристки Антоновой обещала тренеру интим за постановку четверного прыжка

Алина Савинова
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Адвокат Михаил Жуков, представляющий интересы тренера Константина Медовикова, прокомментировал обвинения в адрес специалиста со стороны матери фигуристки Дарьи Антоновой.

23 апреля Татьяна Антонова заявила, что Медовиков домогался ее 12-летней дочери, лез фигуристке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах педагога.

«Все же видят информационный поток, который по этому поводу вываливается. Очевидно, кто инициатор, и откуда это пошло. Одна из наших версий и следственного комитета — это не что иное, как месть за неудачное выступление и провалы», — приводит Sport24 слова адвоката.

Константин Медовиков.«Лез под майку, целовал в губы, укусил за грудь». Еще один скандал с домогательством тренера

Жуков добавил, что родители вкладывают материальные средства в своих детей и отправляют их к именитым тренерам в Москву, а по возвращении в Новосибирск с неоправданными надеждами предъявляют претензии нынешнему педагогу.

«Виноват тренер, а потом ему же ставятся условия, чтобы в течение 4 месяцев он поставил прыжок в четыре оборота. После чего в виде стимула ему объявляется: будут оказаны интимные услуги. Мать Антоновой обещала их в знак благодарности за постановку четверного прыжка», — добавил он.

Ранее стало известно, что члены родительского комитета группы Медовикова обратились в органы опеки с просьбой проверить Татьяну Антонову. По их словам, женщина ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности и допускает жестокое обращение со своим ребенком.

Источник: Sport24
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Фигурное катание
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