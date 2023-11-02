Адвокат назвал хорошим, но тяжело исполнимым предложение Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Валиевой

Адвокат Владимир Гусев поделился мнением о предложении тренера Этери Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников допингового дела Камилы Валиевой.

«Идея может быть и хорошая, но тяжело исполнимая. А главное, с точки зрения результата, всё равно не снимет вопросы. Скажем, напишет специалист, что ему неизвестно предположительно о допинг-пробах. Это можно трактовать как субъективный момент одного специалиста. А у кого-то сердце среагировало, и эксперт пишет, что ответил положительно. Может быть это просто реакция. Это исследование зачастую носит вероятностно-предположительный характер», — цитирует адвоката Metaratings.ru.

Тутберидзе — о деле Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи»