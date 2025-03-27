Адвокаты Валиевой потребовали пересмотра решения о дисквалификации

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой сделали запрос о пересмотре решения Верховного суда Швейцарии о дисквалификации спортсменки, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AP.

«Доклад профессора Сожи подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре», — говорится в заявлении, которое подали адвокаты.

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.