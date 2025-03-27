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Фигурное катание

27 марта, 21:00

Адвокаты Валиевой потребовали пересмотра решения о дисквалификации

Руслан Минаев
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой сделали запрос о пересмотре решения Верховного суда Швейцарии о дисквалификации спортсменки, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AP.

«Доклад профессора Сожи подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре», — говорится в заявлении, которое подали адвокаты.

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29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.

Источник: РИА
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Камила Валиева
Фигурное катание
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