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Фигурное катание

Сегодня, 21:15

Агент Ари Закарян готов организовать в фигурном катании аналог «Матча всех звезд»

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, в интервью «СЭ» поделился планами на создание в фигурном катании аналога «Матчей звезд» из других видов спорта.

— Одна из моих главных идей: когда начинается сезон, и спортсмен готовится к нему, то ставятся короткая, произвольная и показательная программы — в сумме три номера. Третья программа тоже должна быть полностью подготовлена. Сейчас проводится чемпионат по шоу-программам, но я бы хотел, чтобы этот момент был на каждом крупном турнире.

На показательные заходят зрители, у них должен быть QR-код на входе — и каждый может проголосовать за лучший номер. Когда ты чувствуешь сопричастность, ты начинаешь следить за процессом: даже в туалет не пойдешь, потому что можешь пропустить участника.
Одним из моих предложений для ISU было создание аналога «Матча всех звезд», как в хоккее. Мастер-шоу — конкурсы, самое лучшее вращение, самый высокий прыжок, лучшая дорожка шагов. Из этого можно сделать колоссальное шоу, которое будет интересным.

Я бы с удовольствием спродюсировал такое, мы бы узнали, кто лучший в каждом элементе. Наш вид спорта имеет неограниченные возможности, в отличие от бега или плавания. У нас перед всеми есть огромное преимущество — но, к большому сожалению, оно не используется.

Ари Закарян (справа) и&nbsp;Евгений Плющенко. «Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина

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Фигурное катание
Ари Закарян
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