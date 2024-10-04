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Фигурное катание

Сегодня, 06:14

Агент Малинина: «В свои 19 лет Илья имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ари Закарян, агент чемпиона мира в мужском одиночном катании Ильи Малинина, рассказал о работе своего клиента над скольжением.

«Сейчас я бы назвал скольжение громадной заслугой самого Ильи, потому что он работает над этим больше, чем кто-либо из фигуристов, которых я когда-либо видел в нашем виде спорта. А я, поверьте, видел очень многих. Илья вообще работает над собой как одержимый.

В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека. Сейчас у нас готовится к выходу его мерч, линия одежды, которая, надеюсь, будет отличаться от линеек многих других атлетов», — приводит RT слова Закаряна.

Источник: RT
Фигурное катание
Ари Закарян
Илья Малинин

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