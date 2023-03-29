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Фигурное катание

Сегодня, 13:21

Закарян: «Три компании были готовы вкладываться в фигурное катание, но после ужасных оценок Малинина отказались»

Алина Савинова
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Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина, считает, что низкие оценки, которые судьи поставили спортсмену на чемпионате мира в Японии, негативно скажутся на развитии фигурного катания.

«Знаю, что по всему миру были готовы на следующий день обсуждать прокат Малинина. Лично общался — большинство топовых мировых журналистов и телевизионных каналов были готовы это освещать. Я уверен, что Илья был бы в новостной ленте во всем мире. Это дало бы нашему спорту колоссальную узнаваемость у других людей. Мир ждал и готов был об этом вещать по самым высоким каналам и информационным лентам. Но когда его так унизительно оценили, все перестали говорить о прокате», — цитирует Закаряна Metaratings.ru.

Также он заявил, что Малинин мог бы привести с собой спонсоров в фигурное катание.

«У меня лично три очень-очень серьезные компании были готовы начать вливания именно в фигурное катание. Но после таких ужасных оценок они отказались от своих намерений», — добавил агент.

Малинин занял третье место на чемпионате мира, прошедшем в японской Сайтаме. В произвольной программе он чисто исполнил четверной аксель. Победителем турнира стал японец Сема Уно, второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

Источник: https://metaratings.ru/news/zakaryan-tri-ochen-seryoznykh-kompanii-byli-gotovy-vkladyvatsya-v-figurnoe-katanie-no-posle-uzhasnykh-ocenok-malinina-otkazalis-239153/
Фигурное катание
Илья Малинин
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