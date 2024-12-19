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Фигурное катание

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Ари Закарян: «Люди не понимают, что за успехами Ильи Малинина стоит колоссальная работа и суперталант»

Софья Щудрина
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Ари Закарян, агент американского фигуриста Ильи Малинина в интервью «СЭ» рассказал о работе со спортсменом и впечатлениях от его выступлений.

— Я просто горжусь тем, что в своей жизни имею возможность смотреть на Илью Малинина вживую. Говорю это не потому, что я его представитель. Люди не понимают, что за его успехами стоит колоссальная работа и суперталант. Надо прыгать сальто — он прыгает, надо исполнять прыжки в другую сторону — он исполняет, надо сальто с винтом — он делает это. Он — человек, который толкает этот спорт на другие высоты.

Невозможно остановить эволюцию и стремление человека к совершенству. Моя мысль такая: был великий Юдзуру Ханю, его уход — сильный удар по нашему спорту. И надо было сделать все возможное, чтобы он остался в системе ISU. Юна Ким, например, создала супериндустрию в Южной Корее, это величайшее имя, я не знаю, почему она не вовлечена в ISU. Она выводит фигурное катание на другой уровень. Если у тебя в баскетболе есть Майкл Джордан, или Усэйн Болт в легкой атлетике, надо держаться за него. Люди идут смотреть не на то, как он играет, а на то, с каким рекордом он победит.

20-летний Малинин — первый фигурист, которому удалось успешно выполнить на соревнованиях четверной аксель, а также исполнить все четверные прыжки на соревнованиях: аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип. Американец — текущий обладатель мирового рекорда за произвольную программу.

Малинин занимает 1-е место в рейтинге ISU.

Ари Закарян (справа) и&nbsp;Евгений Плющенко. «Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина

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