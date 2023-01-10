Агент Трусовой: «У Саши четкая цель — олимпийское золото»

Агент российской фигуристки, медалистки Олимпиады в Пекине и чемпионатов мира и Европы Александры Трусовой Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от работы со спортсменкой.

— Такие спортсмены, как Саша, рождаются очень редко. Ей всего 18 лет, но там такой характер! Для меня это уровень советских спортсменов. Как Веденин, который отыгрывал минуту в эстафете. То, что она сделала в Пекине с пятью четверными, сравнимо. Просто он боролся с секундомером, а тут как бы другие правила. Сейчас она, пожалуй, самая популярная фигуристка в мире.

— В нынешней ситуации реально ли развивать популярность Трусовой именно за рубежом?

— Да, к ней есть интерес из-за рубежа, и за этим будущее, на мой взгляд. Нынешняя ситуация продиктована политическими причинами. Спортсмены стали невинными заложниками непродуманных политических игр, без всякой экспертной помощи. Перспектив для большинства не просматривается, но такое положение будет меняться в силу поступательного хода истории. Сашу захотят увидеть во всем мире, как гениального музыканта или собрание Рембрандта в Эрмитаже, независимо от международной ситуации. Это будет восстановление логики и справедливости. Саша — спортсмен, который имеет нишу в мировом масштабе, не в одной стране. Определенные усилия к работе за рубежом будут прилагаться, но тут нужно понимание и с той стороны.

Моя принципиальная позиция: Саша — талант, репутация которого ничем не запятнана. Очевидно, этот талант должен радовать болельщиков со всего мира. У нее появилась в китайском сегменте интернета своя группа, которую ведут ее поклонники, ей помогают болельщики с соцсетями, это не нанятые люди. Ситуация уникальная. И она при всей своей занятости конструктивно подходит к встречам с болельщикам. Не только улыбнуться и сфотографироваться, но делает иногда намного больше.

— Наверное, для большей известности нужно, чтобы Трусова продолжала выступать?

— Сейчас первый год после Олимпиады. И созданные условия отнюдь не способствуют продолжению спортивной карьеры Саши. Посмотрим, что будет дальше. Лично мне кажется, что у Саши есть совершенно четкая цель — олимпийское золото. Я бы мечтал, чтобы она ее реализовала в условиях честной конкуренции.

Трусова перед сезоном-2022/23 покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской. Она пропустила чемпионат России из-за болезни.