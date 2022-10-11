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Фигурное катание

Сегодня, 11:55

Ахаимова считает, что Щербакова выиграла Олимпиаду из-за меньшего давления

Тимур Ганеев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова в интервью «СЭ» рассказала кому больше всего симпатизирует в фигурном катании.

— Сами следите за фигурным катанием?

— Да, это захватывающий вид спорта. Тренер мне однажды сказала, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка. (Смеется.)

— У вас есть любимая фигуристка?

— Своим изяществом и легкостью мне импонирует Аня Щербакова. Ощущается ее профессионализм на льду. Смотрела вживую много ее выступлений — это впечатляет.

— За Анну болели на Олимпиаде?

— Нет, в целом за Россию. Девочки молодцы, что отстояли честь страны в столь непростых условиях. Что касается Ани, то, мне кажется, болельщики ее недооценили. Меньше всего рассчитывали на ее успех, хотя она и была действующей чемпионкой мира. А на кого выпадает меньше давления, всегда способны показать что-то взрывное. Поэтому я верила, что она может взять золото. Да, у нее не самая высокая сложность, но зато какая была чистота прокатов. Меня очень впечатлила ее произвольная программа.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме двух программ. Второе место заняла еще одна россиянка, Александра Трусова, у которой 251,73 балла.

Лилия Ахаимова. «Тренер говорил, что из меня могла бы выйти хорошая фигуристка». Гимнастка Ахаимова — о депутатском мандате и Щербаковой

Фигурное катание
Анна Щербакова
Лилия Ахаимова
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