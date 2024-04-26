«Ак Барс» поздравил Валиеву с 18-летием

«Ак Барс» опубликовал пост, в котором поздравил фигуристку из Казани Камилу Валиеву с днем рождения. 26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

«Поздравляем нашу олимпийскую чемпионку с днем рождения, желаем энергии, благополучия и новых спортивных успехов!» — говорится в сообщении казанского клуба.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, фигуристка потеряла титулы олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы, которые завоевала в сезоне-2021/22.