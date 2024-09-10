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Фигурное катание

Сегодня, 18:29

Акатьева и Аделия Петросян выступят на «Битве школ» в Москве

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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21-22 сентября в ледовом дворце «Локо Лед» на территории «РЖД Арены» пройдет первый этап «Кубка Московского спорта по фигурному катанию» сезона 2024/25 — командных юношеских соревнований среди спортсменов от 6 до 13 лет.

Хедлайнером соревнований, как сообщают организаторы, станет чемпион России-2024 Аделия Петросян. Она выступит с показательной программой в первый день соревнований, во второй день выступит чемпион России-2023 Софья Акатьева.

В «Кубке Московского спорта» примут участие команды более 20 школ фигурного катания и 50 коммерческих организаций. Целью турнира гендиректор московской федерации по данному виду спорта Нина Мозер назвала помощь юным спортсменам в развитии навыков, «чтобы в будущем представлять Россию на международных турнирах».

В прошлом розыгрыше «Кубка Московского спорта» победителями среди юношеских разрядов стала команда школы ЦСКА, в спортивных разрядах лучшей стала школа «Хрустальный». Новый турнир будет разделен на шесть этапов и суперфинал, который планируется провести весной 2025 года.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Софья Акатьева

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