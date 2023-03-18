Сегодня, 18:37
Российская фигуристка Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира по шоу-программам «Русский вызов», который проходит в «Мегаспорте».
Спортсменка получила 18,75 балла. Второе место занимает Елизавета Туктамышева (18,17), третьим идет Андрей Мозалев (16,25).
Текстовая трансляция турнира — здесь.
Положение после первой разминки:
1. Софья Акатьева: 18,75
2. Елизавета Туктамышева: 18,17
3. Андрей Мозалев: 16,25
4. Елена Радионова: 16,00
5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов: 15,84
6. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол: 15,42
7. Петр Гуменник: 15,08
8. Матвей Ветлугин: 14,91
9. Дмитрий Алиев: 12,84
10. Макар Игнатов: 12,75
11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: 11,75