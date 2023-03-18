Акатьева лидирует после первого отделения турнира по шоу-программам

Российская фигуристка Софья Акатьева лидирует после первого отделения турнира по шоу-программам «Русский вызов», который проходит в «Мегаспорте».

Спортсменка получила 18,75 балла. Второе место занимает Елизавета Туктамышева (18,17), третьим идет Андрей Мозалев (16,25).

Текстовая трансляция турнира — здесь.

Положение после первой разминки:

1. Софья Акатьева: 18,75

2. Елизавета Туктамышева: 18,17

3. Андрей Мозалев: 16,25

4. Елена Радионова: 16,00

5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов: 15,84

6. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол: 15,42

7. Петр Гуменник: 15,08

8. Матвей Ветлугин: 14,91

9. Дмитрий Алиев: 12,84

10. Макар Игнатов: 12,75

11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: 11,75