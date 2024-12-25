Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Акатьева рассказала, что ей было тяжело смотреть соревнования во время травмы

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Фигуристка Софья Акатьева рассказала, что ей было тяжело поначалу смотреть соревнования в период травмы.

«Мне было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать. Очень сложно было смотреть, со слезами. А потом, по ходу сезона, уже принимаешь, что если сейчас не вылечишься, то пропустишь и следующий сезон. В этот момент важно верить, что все пройдет и все будет по итогу нормально, и не сдаваться. Конечно, сложно, но через это нужно пройти», — приводит слова фигуристки ТАСС.

На счету 17-летней Акактьевой победа на чемпионате России в 2022 году, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды побеждала в финале Кубка России среди юниоров и дважды — на первенстве России среди юниоров. Более того, в ее активе серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых. Прошлый сезон фигуристка полностью пропустила. В текущем сезоне Акатьева стала бронзовым призером этапа Гран-при России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Акатьева
Читайте также
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Бывший боец UFC Мария Агапова снова осталась без дома
Фигуристка Шаботова рассказала об увольнении из сборной Украины и домогательствах
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Сегодня
Вчера
Неделя