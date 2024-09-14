Акатьева рассказала, что травма ее больше не беспокоит

Сегодня, 15:40
Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свою физическую форму и поделилась планами на будущий сезон после первого контрольного проката в составе сборной России.
— Как после пропущенного прошлого сезона оцените свою готовность?
— Я очень соскучилась по соревнованиям. Форму свою оцениваю хорошо. Думаю, сказалось небольшое волнение — вот это предвкушение, лед... И, к сожалению, не получилось. Буду работать, чтобы таких сбоев не было.
— Вас беспокоит еще травма?
— Не беспокоит. Я верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернется. Теперь я спокойно тренируюсь, еще много работы. Потихоньку восстанавливаюсь.
— Какие у вас планы на сезон?
— Откатать две программы чисто. Конечно, чтобы не было падений в короткой — это непозволительно.
17-летняя Акатьева является чемпионом России-2023.