Акатьева рассказала, что травма ее больше не беспокоит

Фигуристка Софья Акатьева прокомментировала свою физическую форму и поделилась планами на будущий сезон после первого контрольного проката в составе сборной России.

— Как после пропущенного прошлого сезона оцените свою готовность?

— Я очень соскучилась по соревнованиям. Форму свою оцениваю хорошо. Думаю, сказалось небольшое волнение — вот это предвкушение, лед... И, к сожалению, не получилось. Буду работать, чтобы таких сбоев не было.

— Вас беспокоит еще травма?

— Не беспокоит. Я верю и надеюсь, что это прошло и больше не вернется. Теперь я спокойно тренируюсь, еще много работы. Потихоньку восстанавливаюсь.

— Какие у вас планы на сезон?

— Откатать две программы чисто. Конечно, чтобы не было падений в короткой — это непозволительно.

17-летняя Акатьева является чемпионом России-2023.