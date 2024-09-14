Акатьева заявила, что ей понравилась открытая тренировка группы Тутберидзе

Сегодня, 15:45
Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями от первого контрольного проката в составе сборной России.
— Было ли волнение перед выходом на лед?
— Волнение присутствует всегда. Потому что это другая атмосфера, нежели на тренировках. Я давно не чувствовала ее, немного отвыкла. Но не сказала бы, что у меня волнение было. Я каждый прыжок и каждое движение проживала. Хотелось бы еще чисто откатать.
— Трибуны помогали?
— Да. Слышала, что аплодировали еще на разминке. Это очень приятно, придает сил и создает атмосферу.
— Как тебе открытая тренировка Тутберидзе?
— Было необычно, совершенно другой формат. Кажется, такого никто еще не делал. С интересом можно было посмотреть весь внутренний процесс. Почувствовала тоже соревновательное волнение.
Контрольные прокаты проходят 14-15 сентября, на них фигуристы сборной России показывают новые программы сезона.
17-летняя Акатьева является воспитанницей Этери Тутберидзе и чемпионкой России-2023.