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Сегодня, 20:45

Алек Болдуин выразил восхищение катанием Валиевой

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Голливудский актер Алек Болдуин поделился эмоциями от катания российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Боже милостивый», — прокомментировал актер видео, опубликованное Валиевой в соцсетях.

Ранее Болдуин был восхищен выступлением Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во время турнира в Китае, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет. Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.

Фигурное катание
Камила Валиева
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