Алек Болдуин выразил восхищение катанием Валиевой

Голливудский актер Алек Болдуин поделился эмоциями от катания российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Боже милостивый», — прокомментировал актер видео, опубликованное Валиевой в соцсетях.

Ранее Болдуин был восхищен выступлением Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во время турнира в Китае, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Окончательного вердикта по делу Валиевой все еще нет. Ожидается, что решение CAS будет опубликовано до февраля 2024 года.