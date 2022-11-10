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Фигурное катание

10 ноября, 09:55

Александр Емельяненко заявил, что готов помочь Бузовой и Загитовой с подготовкой к бою по правилам бокса

Иван Торопцев
Корреспондент
Ольга Бузова и Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что готов оказать помощь фигуристке Алине Загитовой и певице Ольге Бузовой в подготовке к поединку по правилам бокса.

«Все зависит от того, с каким желанием они пришли бы в зал, что они могут, как давно тренируются. Я бы их научил хотя бы двигаться, смотреть, показал бы какие-то элементарные вещи. Просто привил бы им любовь к занятиям спортом. Мне очень приятно, что смешанные единоборства набирают такую популярность и известные в своих кругах люди, как Бузова и Загитова, готовы выступить. Кто мог бы победить в их бою? Естественно, та, которую я бы тренировал», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что боксерский поединок между Бузовой и Загитовой запланирован на 9 марта 2023 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GPg8uAv9kx0
Бокс
Фигурное катание
Александр Емельяненко
Алина Загитова
Ольга Бузова
ММА
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