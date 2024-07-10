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Фигурное катание

Сегодня, 07:23

Энберт: «Очень хочется видеть Трусову в соревновательной обстановке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал возможное возвращение Александры Трусовой в соревновательный спорт.

«Многие звонят и просят прокомментировать эту новость. Но хотелось бы услышать информацию от самой Александры. А то там агенты, не агенты, инсайдеры... Понятно, что очень хочется видеть Сашу в соревновательной обстановке. Но это не просто захотел — выступил. У спортсмена должны быть мотивация, желание. Если у нее это будет, то, конечно, хотел бы, чтобы она выступала», — цитирует Sport24 Энберта.

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Александр Энберт
Александра Трусова
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