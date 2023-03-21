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Фигурное катание

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Энберт: «Судя по финалу «Гран-при», на ЧМ с участием россиян могло бы быть интересное соперничество»

Энберт поделился ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию в Японии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт поделился ожиданиями от стартующего в Японии чемпионата мира по фигурному катанию.

«Да, к сожалению, наших спортсменов мы не увидим. Хотя думаю, что прошедший финал Гран-при России показал, что это было бы интересное соперничество в мировом фигурном катании. Но увы. Чемпионат мира, полагаю, действительно будет в каких-то видах довольно захватывающим и интересным, в каких-то — поспокойнее, чем мы привыкли. Если пройтись по видам отдельно, то в парном катании, конечно, интересно будет посмотреть на японцев, которые на прошлогодней Олимпиаде заявили о себе как о спортсменах достойных, которые могут делать сложный и интересный контент и катать красивые программы. Лично для меня будет посмотреть на пару тренеров Федора Климова и Дмитрия Савина — Марию Павлову и Алексея Святченко, выступающих за Венгрию. На чемпионате Европы они прекрасно откатали — две чистые программы, сложнейшие элементы. Баллы получили, к сожалению, не такие, которые мы ждали, потому что для любителей фигурного катания это было действительно интересно. Но ребята новые, думаю, со временем получая рейтинг, они станут более заметны и для судей, и для зрителей», — приводит слова Энберт «Газета.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. В нем примут участие, в том числе подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20019991.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
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Энберт считает, что присутствие Тутберидзе на чемпионате мира придаст Грасслю эмоций