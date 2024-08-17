Энберт о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Я очень рад, что два прекрасных человека образовали такую великолепную семью»

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт в разговоре с «СЭ» поздравил Александру Трусову и Макара Игнатова со свадьбой. Российские фигуристы поженились 17 августа.

«Поздравляю их! Желаю им долгой, крепкой, красивой, теплой любви! Пусть ребята наслаждаются каждым днем проведенным вместе. Я очень рад, что два прекрасных человека образовали такую великолепную семью», — сказал Энберт «СЭ».

В июне 2024 года стало известно, что 24-летний Игнатов сделал предложение Трусовой. Он опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

Константин Передерий