Александр Галлямов назвал лучшую пару в истории фигурного катания

Чемпион мира и Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов в интервью «СЭ» раскрыл имена своих любимых фигуристов.

«Лучшая пара в фигурном катании? Назову Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. Они опередили свое время. Даже сейчас, если исполнить те связки и наборы элементов, то это будет сложно и современно. Кто лучший фигурист с точки зрения артистизма? Действительно, бывают фигуристы, у которых техника поставлена не лучшим образом, но подача и хореография на каком-то космическом уровне. В детстве меня восхищал Флоран Амодьо. Потрясающе катался, всегда выбирал шикарную музыку. Особенно выделю программу под Майкла Джексона, с которой он выиграл чемпионат Европы. Ее, кстати, ставил Николай Морозов. От его выступлений вся арена была в восторге».

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе — чемпионы Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и серебряные призеры Игр-1998 в Нагано. Также российская пара выиграла по два ЧМ и ЧЕ. Флоран Амодьо выигрывал золото, серебро и бронзу ЧЕ. Лучший результат француза на ЧМ — пятое место, на Олимпиаде — 12.