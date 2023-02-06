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Фигурное катание

Сегодня, 09:05

Александр Галлямов назвал лучшую пару в истории фигурного катания

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александр Невзгода
Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпион мира и Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов в интервью «СЭ» раскрыл имена своих любимых фигуристов.

«Лучшая пара в фигурном катании? Назову Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. Они опередили свое время. Даже сейчас, если исполнить те связки и наборы элементов, то это будет сложно и современно. Кто лучший фигурист с точки зрения артистизма? Действительно, бывают фигуристы, у которых техника поставлена не лучшим образом, но подача и хореография на каком-то космическом уровне. В детстве меня восхищал Флоран Амодьо. Потрясающе катался, всегда выбирал шикарную музыку. Особенно выделю программу под Майкла Джексона, с которой он выиграл чемпионат Европы. Ее, кстати, ставил Николай Морозов. От его выступлений вся арена была в восторге».

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе — чемпионы Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити и серебряные призеры Игр-1998 в Нагано. Также российская пара выиграла по два ЧМ и ЧЕ. Флоран Амодьо выигрывал золото, серебро и бронзу ЧЕ. Лучший результат француза на ЧМ — пятое место, на Олимпиаде — 12.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. «Современная русская музыка — это фастфуд». Галлямов — о предпочтениях в искусстве, Леброне и любимых фигуристах

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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