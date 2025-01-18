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Фигурное катание

18 января, 23:05

Галлямов: «Я, мягко скажем, не молодец, такое бывает»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился обсуждением выступления на чемпионате России по прыжкам с тренерским штабом.

«Мы с Тамарой Николаевной, Артуром Леонидовичем и Николаем Юрьевичем немного обсудили. Я, мягко скажем, не молодец, и такое тоже бывает. Благо, все равно получилось с результатом порадовать наших тренеров, но начало турнира, конечно, мягко говоря, не самое лучшее выдалось», — рассказал фигурист.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов завоевали золото на чемпионате России по прыжкам. В первых двух раундах спортсмены допустили ошибки на прыжках, в третьем раунде все элементы были исполнены без помарок.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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