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Фигурное катание

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Александр Горшков похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков похоронен во вторник, 29 ноября, на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой, сообщила его дочь Юлия Пахомова-Горшкова.

«Прах папы сегодня был захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой», — приводит слова дочери ТАСС.

Александр Горшков скончался от инфаркта миокарда 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Горшков и Пахомова были женаты с 1946 по 1986 год. Людмила умерла 17 мая 1986 года от лимфогранулематоза на 40-м году жизни.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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