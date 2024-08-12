Лакерник о смерти Писеева: «Это был серьезный спортивный руководитель»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Это был серьезный спортивный руководитель. Человек непростой, жесткий, отстаивавший интересы фигурного катания и нашей федерации. Этим он надолго запомнится. Этот человек был тем, кого называют руководителем», — сказал Лакерник «СЭ».

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.