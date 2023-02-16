Александр Лакерник опроверг работу в федерации фигурного катания Венгрии

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью «СЭ» отреагировал на информацию СМИ о своей работе в федерации фигурного катания Венгрии.

«Я никакой официальной должности в Венгрии не занимал. Не был консультантом или тренером сборной и не работаю там. Я могу приезжать в разные страны, консультировать, помогать, но мне за это денег не платят», — сказал Лакерник.

Отметим, что вокруг федерации фигурного катания Венгрии разгорелся скандал, связанный с большим количеством выходцев из России в сборной страны.