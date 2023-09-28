Почетный президент ISU — о переносе слушания дела Валиевой: «Все так долго. Это скажется на Камиле»

Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал «СЭ» новость о том, что слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) отложены и продолжатся 9 и 10 ноября.

«У CAS свои законы. Может, им что-то понадобилось, какая-то информация. Ничего с этим, к сожалению, сделать не можем. Читал, что и процедура принятия решения может длиться до года. Все так долго и не понятно. Думаю, эта ситуация может отразиться на Камиле. Она ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше? Все это скажется на ней», — сказал Лакерник «СЭ».

На слушаниях, которые проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне, коллегия арбитров заслушала показания РУСАДА, ISU, ВАДА, Валиевой и экспертов. В итоге было принято решение подготовить дополнительную документацию для рассмотрения сторон, это и стало причиной переноса слушаний на новые даты.