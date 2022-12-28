Самарин: «Мужское катание всегда было самым интересным, мощным и зрелищным видом»

Российский фигурист, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин заявил, что считает мужское одиночное катание самым зрелищным соревнованием в своем виде спорта.

«Мужское фигурное катание всегда был самым интересным, ведь он самый мощный, сильный и зрелищный — это мое мнение. Для меня мужское фигурное катание — номер один», — приводит слова Самарина Sport24.

На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию 24-летний Самарин стал бронзовым призером с 282,40 балла. Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали по 295,07 балла, но Семененко завоевал золото, так как занял более высокое место в произвольной программе.