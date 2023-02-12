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Фигурное катание

Сегодня, 13:06

Александр Свинин рассказал о намерении Степановой и Букина продолжить спортивную карьеру

Виктория Кравченко
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Global Look Press
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Известные тренеры Ирина Жук и Александр Свинин прокомментировали будущее танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина.

«Олимпийский сезон у ребят был очень непростой, возникало много проблем, в том числе и со здоровьем. Поэтому мы вместе решили, что этот сезон ребята пропустят. На наш взгляд, у этой пары огромный потенциал, есть мотивация, потому что они не сделали всего, что могут», — цитирует Свинина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР).

«Безусловно, Ваня с Сашей не реализовали себя. И само участие лидирующей пары в соревнованиях позитивно скажется на общей атмосфере, потому что за ними будут тянуться остальные», — добавила Жук.

Фигуристы являются двукратными чемпионами России и двукратными серебряными призерами чемпионата Европы. На Играх в Пекине они заняли пятое место.

Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/intervyu/irina-zhuk-i-aleksandr-svinin-v-tantsakh-na-l-du-vremya-rabotaet-na-tebya
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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