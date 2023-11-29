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Фигурное катание

Сегодня, 16:00

Жулин: «Смена гражданства Морозовой и Еременко не станет большой потерей для российского фигурного катания»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на информацию о том, что российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко могут сменить спортивное гражданство.

«Если Морозов/Еременко сменят гражданство, то для российского фигурного катания не станет большой потерей, у нас много хороших фигуристов. Абсолютно не удивлен, что хотят сменить гражданство, у нее есть французское гражданство уже. Почему бы и нет? Они будут выступать на чемпионатах Европы и мира, если допустят», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

Ранее РИА Новости сообщало, что танцевальный дуэт хочет сменить спортивное гражданство на французское. Затем появилась информация, что Морозов и Еременко подарили букет цветов тренеру Анжелике Крыловой и сообщили о скором вылете в США.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александр Жулин
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
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