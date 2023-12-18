Жулин: «Костомаров настоящий мужик! Обещал выйти на лед и сделал это»

Сегодня, 11:23
Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое выступление Романа Костомарова на льду после болезни.
«Он настоящий мужик. Роман обещал и сделал это. Он нам обещал выйти на лед, и действительно вышел и выступил. Просто потрясающе!» — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.
Выступление Костомарова состоялось в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве. Роман выступал в коньках и с бионическими протезами. В номере он катался со своей супругой Оксаной Домниной.