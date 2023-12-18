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Сегодня, 11:23

Жулин: «Костомаров настоящий мужик! Обещал выйти на лед и сделал это»

Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое выступление Романа Костомарова на льду после болезни.

«Он настоящий мужик. Роман обещал и сделал это. Он нам обещал выйти на лед, и действительно вышел и выступил. Просто потрясающе!» — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Выступление Костомарова состоялось в рамках шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве. Роман выступал в коньках и с бионическими протезами. В номере он катался со своей супругой Оксаной Домниной.

Александр Жулин
Роман Костомаров
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