Жулин считает, что Кацалапов и Синицина еще не все сказали в фигурном катании

Заслуженный тренер России Александр Жулин во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ», что происходит с парой Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

— Вернутся ли Никита Кацалапов и Виктория Синицина?

— Это лучше у них спросить. Я вижу, что ребята что-то не досказали. Они бы и вернулись, если была бы полная история (международные старты), я думаю. Не потому что он избалованные, а есть вопрос мотивации. У меня всегда были цели: чемпионат мира, Олимпийские игры, чемпионат Европы. Сейчас это выбилось из-под ног.

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сыграли свадьбу в октябре.