Жулин: «Пару раз Костомаров приходил на тренировку с перегаром и я установил штрафы»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, что олимпийский чемпион Роман Костомаров пару раз приходил на тренировки с перегаром.

«Он никогда не опаздывал, ни на одну тренировку, в отличие от Тани [Навки]. Его это бесило постоянно, вся сложность была в том, что это два лидера в одной упряжке. Для Ромы было тяжело, что мы, муж и жена, всегда были вдвоем, а Рома один в этом триумвирате оставался. Я честно скажу, что скорее брал сторону Ромы. А потом всегда дома были семейные разборки, Таня меня спрашивала, как так. А я ей говорил, ты пойми Роме тяжело, ему нужна мужская коалиция.

Из проблем был только алкоголь. Рома пару раз приходил на тренировку с перегаром. В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы. 100 долларов сначала, потом 200 и так дальше. Когда он заплатил 800 это был уже предел. Не знаю откуда он брал эти деньги, мы особо не побеждали, наверное, занимал. Но когда выиграли медаль чемпионата мира я ему все эти деньги вернул», — сказал Жулин в программе на телеканале НТВ «Секрет на миллион».

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.