Жулин: «Если бы Хавайек у меня каталась, я бы сказал, что ей нужно похудеть»

Заслуженный тренер России Александр Жулин во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» рассказал «СЭ», как оценивает ситуацию в мировом фигурном катании.

— Российскому зрителю не так интересно смотреть на разборки внутри страны? Судя по наполняемости «Мегаспорта».

— Конечно, однозначно. Мы сохраняем Валиеву и прочих девочек. Это главное. Люди ходят на них в основном. Если бы здесь были американцы или канадцы, было бы интереснее смотреть.

— Есть вопросы веса в фигурном катании? Пример Кейтлин Хавайек тот же.

— Если бы она у меня каталась, я бы сказал, что ей нужно похудеть. Обязательно. Мы занимаемся спортом. Если человек имеет черный цвет кожи, мы не можем говорить, что он имеет белый цвет кожи. Не надо превращать это в расизм, но и до идиотизма доводить не надо. Если она пишет, что она худая, флаг ей в руки. Значит, так считает. Но это доводится до абсурда, из серии родитель-1 и родитель-2. Унижать не надо. Если человек к ней подошел и сказал, что она жирная корова, это унижение. Если он сказал, что ей не помешало бы похудеть, можно и обидеться, конечно. Но лучше похудеть. Танцы, партнера жалко. Тяжело таскать, он такой хрупкий. Не люблю, когда доводится до абсурда.