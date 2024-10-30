Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к книгам и запретам для молодежи.

— Молодые люди, у которых нет телевизора, говорят, что «Ледниковый период» нафталиновый. Что-нибудь ответите?

— Мне кажется, что рейтинги говорят сами за себя: они высокие, значит, нас смотрят. Первый канал не стал бы показывать передачу, которую не смотрят. Если мы начнем читать все комментарии в интернете, можно просто сойти с ума. Я уже столько негатива начерпал оттуда, что стараюсь больше ничего не читать. У каждого человека теперь есть возможность высказаться, а что это за человек, мы знать не знаем. Может, он там сидит в туалете, толстый и прыщавый, и строчит всякие гадости.

— Но вы же не за вход в соцсети по паспорту? Когда-то в Госдуме были такие идеи.

— Да нет, конечно! Слушайте, ну такая у нас сейчас жизнь: раньше читали «Советский спорт» и «Спорт-Экспресс», сейчас же все перешло в «цифру». Мои дочери, например, вообще не смотрят телевизор, они не знают, что это такое. Смотрят только YouTube, рилсы и все такое... Как говорит Артемий Лебедев, достаточно талантливый человек, — надо это просто принять. Раньше книги были, а сейчас можно упереживаться, что дети мало читают, но если бы в то время положили передо мной iPad и газету, я бы, скорее всего, выбрал планшет. Мир движется в направлении к «цифре», это просто нужно принять, и все. И не быть старпером.

— Успеваете читать? Какую последнюю книгу читали?

— Свою, прикольная. (Смеется.) Я действительно всегда много читал, но сейчас просто не успеваю, только в самолете — лучше с удовольствием посмотрю какой-нибудь сериал. Стало много хорошего материала — и западного, и российского, я просто слежу за тем, что мне интересно, и закачиваю. Не хочу кривить душой: читаю я гораздо меньше, чем раньше. У меня сейчас и дети маленькие есть, стараюсь тоже с ними чаще играть.

— Здорово, что вы не причитаете, мол, ох уж эта молодежь...

— Конечно. Старперство — это плохо.

— А к квадроберам вы как тогда? Их критиковать — тоже старперство?

— Нет, а вот тут я считаю, что это идиотизм и они занимаются дебилизмом в высшей стадии!

— Нужно ли запрещать дебилизм, вот вопрос.

— Запрещать... Может, действительно, и не нужно. Посмотрим — вдруг к чему-то хорошему приведет. Может, они и правда превратятся в котов и собак. Можно квадроберов в фигурное катание. Только им надо надеть четыре конька — на руки и ноги. То есть лапы, прошу прощения.

— И новый вид олимпийской программы.

— Будет великолепно.