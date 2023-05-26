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Фигурное катание

Сегодня, 15:18

Жулин — о словах Федяева о Костомарове: «Не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Жулин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на слова паралимпийца Романа Федяева, который высказывался о ситуации, в которую попал Роман Костомаров.

Федяев заявил, что ему не особо жаль Костомарова, так как тот сам спровоцировал ухудшение своего состояния, окунувшись в ледяную воду.

«Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания. Я не хочу это комментировать», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Источник: Metaratings
Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
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