Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» рассказал о поездке в КНДР.

— Гимнасты и пловцы начали получать нейтральный статус. Фигуристы стали ближе, на ваш взгляд?

— Мышиная возня это все. Не знаю, надо ли получать, но уже надоели эти темы, утомился. Надо, чтобы СВО закончилась. Тогда все и будет, как раньше. Сейчас вообще Себастьяна Коу в МОК хотят посадить, он просто нас ненавидит и сказал, что нас даже под нейтральным флагом не выпустят.

— В общем, вас уже все достало?

— Да, если не сказать жестче. Нам совсем они все гайки закрутили. Пока держимся: ставим программы, занимаемся «Ледниковым периодом». Из нас свято хотят сделать Северную Корею — не хотелось бы, чтобы у них получилось, но всего можно ожидать. Северная Корея — очень закрытая страна, я там был, всего три канала телевидения, четкие сталинские правила, абсолютно сталинский режим. У нас, конечно, не такая закрытость, но нас пытаются вычеркнуть и привести к этому состоянию.

— Какое самое яркое впечатление от КНДР?

— Попадаешь в 1937 год. Идешь по сталинской Москве — ничего нельзя, все в значках. Значок не надел — уехал на двадцать лет в лагеря. Такая жизнь там, у них все очень режимно. К этому мы, конечно, не придем, все-таки мы урбанизированная и европеизированная страна.

— Но исторический опыт был разный.

— Слушайте, меня в принципе все устраивает, только бы еще границы открыли и все снова подружились. Я вообще за мир во всем мире.

— Почему вы продолжаете работать, в чем мотивация?

— Я люблю свою работу. Больше ничего делать не умею, во-первых. А во-вторых, прихожу на каток и получаю колоссальное удовольствие за те пять часов времени, что я там провожу. Когда перестану его получать — сяду на даче и буду что-нибудь выращивать.