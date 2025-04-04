Александра и Макар Игнатовы ждут сына

Александра Игнатова (Трусова), серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию, и ее муж, фигурист Макар Игнатов, узнали, что ждут сына.

Пол будущего ребенка фигуристы узнали на закрытом мероприятии в ресторане на Новом Арбате в Москве. На медиафасаде кинотеатра «Октябрь» было запланировано показать видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В конце ролика появилась надпись «У вас будет сын!». Изначально планировалось провести мероприятие на улице, но из-за задержки в воспроизведении видео его перенесли внутрь.

Свадьба Александры и Макара прошла в августе 2024 года.

20-летняя Игнатова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, призером чемпионатов мира и Европы.

24-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.