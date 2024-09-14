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Фигурное катание

Сегодня, 14:40

Александра Игнатова (Трусова) назвала плохим свой первый контрольный прокат со сборной

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прокомментировала свое выступление на первом контрольном прокате сборной России.

— Как прокат?

— Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировках. Я до заезда в Новогорск не ошибалась очень давно в короткой. Я не считаю это возвращением. Пока что просто пробные прокаты.

— Будете выступать в сезоне?

— Пока не знаю.

— Как вам публика?

— Очень круто, тепло приняли. Аплодировали постоянно.

— В чем ваша мотивация?

— Я не знаю. Я тренировалась — и стало хорошо получаться. Сказала, если четверной лутц получится, то попробую. Наверное, жилось скучно. Я вообще много чего сейчас пробую, на все соглашаюсь.

— Если бы не фигурное катание, то в чем бы нашли себя?

— Во разных вещах пробую себя. Мне интересно, если берусь за что-то — делаю это хорошо.

Игнатова приняла решение вернуться в спорт после двухлетнего перерыва. В межсезонье 20-летняя спортсменка восстановила четверной лутц.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова

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