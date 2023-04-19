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Сегодня, 10:20

Степанова рассказала, что Букин с пониманием отнесся к ее желанию взять паузу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристка Александра Степанова рассказала, что ее партнер по дуэту Иван Букин с пониманием отнесся к ее желанию взять паузу в карьере из-за беременности.

«Мы оба хотели взять эту паузу, выдохнуть после четырехлетия и перевести дух. Я очень рада, что Ваня переключился, погрузился в разные шоу и смог поучаствовать в «Ледниковом периоде» на Первом канале, — цитирует Степанову ТАСС. — На тот момент у него у самого родился ребенок, и поэтому, когда я рассказала ему о своих планах, он понимал мое желание. А уже когда я сообщила о своей беременности, он был очень рад за меня».

Степанова и Букин взяли паузу в карьере в сентябре 2022 года. Букин принял участие в проекте «Ледниковый период», в котором выступал в паре с ведущей Аллой Михеевой. За время перерыва в карьере Степанова стала матерью.

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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