Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов 17 августа поженились. 20-летняя спортсменка опубликовала видео из ЗАГСа.

Регистрации брака прошла во Дворце бракосочетания в Барвихе.

Также пара поделилась видео после церемонии бракосочетания, на котором Игнатов несет Трусову на руках.

В июне 2024 года стало известно, что 24-летний Игнатов сделал предложение Трусовой. Он опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»