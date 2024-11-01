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Фигурное катание

Сегодня, 13:36

Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александра Трусова (Игнатова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, когда примет решение о возможном завершении карьеры.

«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение», — цитирует Трусову Forbes.

В сентябре 20-летняя фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России, после чего сообщила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении на лед. Трусова не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Ранее спортсменка не исключила своего участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. В 2022 году она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине.

Источник: Forbes
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова

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