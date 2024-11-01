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Фигурное катание

Сегодня, 14:06

Александра Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александра Трусова (Игнатова).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о переезде в новую квартиру.

В августе этого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. По ее словам, после свадьбы пара переехала в новую квартиру, куда молодожены перевезли пять собак.

«Забрали почти всех собак. Пять из семи будут жить вместе с нами в квартире. На самом деле они в любой квартире умещаются. Я жила в разных вместе с ними. Поэтому не важно, сколько у нас собак, они все поместятся», — цитирует Трусову Forbes.

Ранее спортсменка не исключила своего участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии и ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Источник: Forbes
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова

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