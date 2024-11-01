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Фигурное катание

Сегодня, 13:51

Трусова о финансах: «Знаю, сколько зарабатываю и сколько мне нужно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александра Трусова (Игнатова).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) ответила на вопрос о своих заработках.

«Пока я была в спорте, мне всегда хватало, ведь я жила с родителями, не тратила ни на что, кроме каких-то своих хотелок. Деньги просто копились. Сейчас все по-другому. Я знаю, сколько зарабатываю и сколько мне нужно», — приводит слова Трусовой Forbes.

В сентябре 20-летняя фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России, после чего сообщила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении на лед. Трусова не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Ранее спортсменка не исключила своего участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии и ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Источник: Forbes
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова

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